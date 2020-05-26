YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kısıtlama öncesinde girdiği mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kısıtlama öncesinde girdiği mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kısıtlama öncesinde girdiği mağazada mahsur kalan kedi kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından önce girdiği anlaşılan mobilya mağazasında mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'ndeki bir vatandaş, mobilya mağazasında camın kenarında miyavlayan kediyi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dükkan sahibi Yahya Aydın'a ulaşarak iş yerini açmasını istedi.

Dükkana gelen işletmeci, bayram nedeniyle hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala iş yerini kapattığını ve kediden de haberinin olmadığını belirterek, dükkanı açtı.

İçeriden çıkan ve aç olduğu gözlenen kediye çevredeki bir lokantacı döner ve su verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:08
Öğle
12:33
İkindi
16:23
Akşam
19:47
Yatsı
21:21

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Basra Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Gayem Eczanesi
Sehitkamil
Gizem Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Bayraktar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Antep sepeti Trendyol’da

Antep sepeti Trendyol’da

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.