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Kısıtlama saatlerinde Meydan Altgeçidi asfaltı yenilendi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.11.2020 13:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler arasında Meydan Altgeçidi ve Burhanettin Onat Caddesi’nde asfalt ve şerit genişletme çalışması gerçekleştirdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınan akşam saatlerinde asfalt mesaisi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler arasında Meydan Altgeçidi ve Burhanettin Onat Caddesi’nde asfalt ve şerit genişletme çalışması gerçekleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınan akşam saatlerinde asfalt mesaisi yaptı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü kısıtlamayla birlikte trafiğin azalmasını fırsata çevirdi. Meydan Altgeçidi’nde ve Burhanettin Onat Caddesi’nde asfalt ve şerit genişletme çalışması gerçekleştirildi.
Kısıtlamanın başladığı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den itibaren çalışmalara başlayan Fen İşleri ekipleri, kısıtlamanın sona erdiği 29 Kasım Pazar saat 10.00’a kadar yoğun bir çalışma yaptı. Çalışmada yaklaşık 100 personel görev aldıı. Meydan Altgeçidi’nin zamanla deforme olan asfaltı hızla yenilendi. Ayrıca Burhanettin Onat Caddesi üzerinde, Narenciye Caddesi Kavşağı’na doğru gidişte yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek ve trafiği rahatlatmak için şerit genişletme çalışması gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden önce yol trafiğe açılarak hizmete sunuldu.

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