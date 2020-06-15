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Kısıtlama sürecinde temizlenen Porsuk kirlenmeye başladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’in kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın, normalleşme süreci sonrasında kirlenmeye başlaması dikkat çekti.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların dışarı çıkması bir dönem kısıtlanmıştı.

Eskişehir’in kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın, normalleşme süreci sonrasında kirlenmeye başlaması dikkat çekti.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların dışarı çıkması bir dönem kısıtlanmıştı. Tedbirlerin sürdüğü tarihler arasında temizlenen ve doğal güzelliğine kavuşan Porsuk Çayı’nın, kirlilik oranı tekrardan artmaya başladı. Özellikle yüzeyindeki çöplerin gözle görülür şekilde çok olması, çirkin görüntüler oluşturdu. Eskişehir’in en kalabalık yerlerinden biri olan ve “adalar” olarak bilinen bölgedeki kirlilik artışı vatandaşlar tarafından tepki çekti. Çöplerin, Porsuk Çayı veya dışarı atılmasının Eskişehir’e yakışmadığını belirten bir vatandaş, “Bu tarz görüntüler Eskişehir’e yakışmıyor. Kısıtlamaların olduğu dönemde temiz bir görünüm kazanan Porsuk Çayı’nı korumalıyız. İnsanlardan tek ricam çöplerini yerlere atmasınlar” şeklinde konuştu.

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