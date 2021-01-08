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Kısıtlama uygulamasında kış lastikleri denetlendi

08.01.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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100 Karayolu üzerinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

100 Karayolu üzerinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ayrıca kamyon ve tırların kış lastiği denetlendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce’de, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler D-100 Karayolu İstanbul istikametinde uygulama gerçekleştirdi. Özellikle kamyon ve tırlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda kış lastiği kontrolleri yapıldı. Takograf kontrollerinin de yapıldığı uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz olan sürücülerde kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 araç sürücüsüne kış lastiği takılmadığından, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 6 sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz olmalarından dolayı 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

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