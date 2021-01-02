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Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı

IĞDIR HABERLERİ  | 02.01.2021 11:13 | Son Güncelleme

Iğdır Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.Iğdır’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.

Iğdır Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Iğdır’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı. Korona virüs salgını ve iş yerlerinin kapalı olması nedeni ile yiyecek bulamakta zorlanan sokak hayvanları için ekipler harekete geçti. Iğdır Belediyesi tarafından organize edilen ve STK’ların da katıldığı etkinlikte, sokak hayvanları unutulmayarak zorlu kış günlerinde doğaya yem ve mama bırakıldı.
Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirten TÜRKAV Iğdır İl Başkanı Kurban Parlar, “Kısıtlamanın olduğu bu günlerde sokak hayvanları için Iğdır Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinliğe destek olmak için bizde katıldık” dedi.
Çok güzel bir etkinlik olduğuna değinen Halbe Sivil Toplum Örgütü yöneticisi Fatma Betül Usta ise, “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde minik dostlarımızı unutmadık. Hayvan sever dostlarla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik olacak. Biz nasıl yeme içmeye muhtaçsak onlarda bizim gibi muhtaç. Sokak hayvanlarını unutmayalım” şeklinde konuştu

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