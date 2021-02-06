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Kısıtlamada araç yoğunluğunun artmasına polis kayıtsız kalmadı

06.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında öğlen saatlerinde özellikle araç hareketliliği artınca polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında öğlen saatlerinde özellikle araç hareketliliği artınca polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Ekipler durdurdukları bütün araçlarda özellikle yazılı izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ederken, telefondan gösterilen belgeleri ise kabul etmedi.
Yurt genelinde dün akşam 21.00 itibari ile başlayan ve hafta sonunu da kapsayacak şekilde 56 saat sürecek kısıtlamanın sorunsuz bir şekilde uygulanması için polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Önlem kapsamında 6 noktada sabit uygulama yapan polis ekipleri ayrıca havanın güzel olmasından dolayı mahalle aralarında kısıtlamanın sorunsuz olarak uygulanması içinde sürekli devriye gezdi. Ekipler polis araçları ile zaman zaman anonslar yaparak gıda ihtiyacı için sokağa çıkan vatandaşların alışverişlerini yapıp hızlı bir şekilde evlerine dönmeleri için uyarılar yaptı.
Sabit uygulama noktalarında ise ekipler araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine denetimi sıklaştırdı. Ekipler yoldan geçen araçların neredeyse tamamını durdurup izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı. Ekipler cep telefonundan gösterilen izin belgelerini bir çoğunun geçersiz kabul ederek yazılı izinlerin olup olmadığını kontrol etti. Uygulama noktalarında zaman zaman araç kuyruğu oluşması ise dikkatlerden kaçmadı. Kentte kısıtlamanın sorunsuz uygulanması için başlatılan uygulamalar devam ediyor.

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