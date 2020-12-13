Kısıtlamada cadde ve sokaklar temizlendi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kısıtlamanın 2. haftasında korona virüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Reşadiye Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından ilçe merkezinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı. Ekipler, kısıtlama dolayısı ile boş kalan cadde ve sokaklarda hızlı ve etkin bir çalışma yapma fırsatı buldu. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, ekiplerin temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Kamu kurumlarının ilaçlanarak halkın yoğun kullandığı işyerlerinde ve bina girişlerinde ortak kullanım alanları dezenfekte edildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımız evlerinden kısıtlama sonrası çıktıklarında daha temiz Reşadiye sokakları bulsunlar diye çalışıyoruz. Gün boyunca ilçemizin cadde ve sokakları köpüklü sularla yıkandı. Tokat Belediyesinden getirilen süpürme aracı ile tüm yollarımız temizlendi. İki gruba ayrılan temizlik ekibimiz hummalı çalışma yaptı. Bir ekibimiz yolların süpürülmesi ve yıkama işlerini yaparken diğer grupta kurum daireleri çocuk parkları eczaneler, berber salonları, apartman ortak nokta alanları, dere yatakları, çöp konteyner alanları ve otogar önü ilaçlama işlerini yaptı” dedi.



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