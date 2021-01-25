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Kısıtlamada cadde ve sokaklar yine sessiz kaldı

25.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Sungurlu’da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sungurlu sakin bir gün yaşadı.

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00’den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Sungurlu’da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.
Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sungurlu sakin bir gün yaşadı. Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılırken araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istendi, maske takmaları konusunda da uyarıda bulunuldu.

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