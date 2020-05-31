Kısıtlamada çöpler yerlere saçıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Eskişehir’de bazı parklarda çevreye yayılan çöpler dikkat çekti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Eskişehir’in de aralarında bulunduğu 15 ilde 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın 2’nci gününde kentin yüzü haline gelen parklardan Kanlı Kavak Parkı’nda yerlere saçılan çöpler çirkin görüntüler oluşturdu. Parkın içerisinde belli aralıkla çöp kutuları olmasına rağmen çimlerin üzerindeki şişe ve ambalajlar görüntü kirliliği oluşturdu. Özellikle çöp kutusunun hemen yanına atılan çöpler pes dedirtti.



