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Kısıtlamada evde kumar oynayan 22 kişiye 99 bin TL para cezası

21.02.2021 06:57 | Son Güncelleme:
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Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri İhbar üzerine 22 kişiyi evde kumar oynarken yakaladı.

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri İhbar üzerine 22 kişiyi evde kumar oynarken yakaladı. Şüphelilere toplamda 99 bin TL cezai işlem uygulanırken birçok kumar malzemesi ele geçirildi.
Olay, Pamukale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bir evde kumar oynandığını dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kısıtlamayı delen eve operasyon düzenledi. İçeriye giren ekipler toplamda 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüpheliler polis ekiplerini görünce bazı malzemeleri saklamaya çalışsada ekipler evde detaylı arama gerçekleştirdi. Aramada iskambil kağıtları ve bir çok kumar malzemesi ele geçirildi. 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını delmekten, kumar oynamaktan, sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaktan toplamda 99 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken ev yetkililer tarafından mühürlendi.

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