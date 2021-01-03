YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.01.2021 13:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramında bulunuldu.Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Beşir Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, başta karakollar olmak üzere şehrin farklı yerlerinde trafik denetimi yapan polis ekiplerine bin kişilik çorba ikramında bulunuldu.Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Başta güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin huzuru ve selameti için fedakarlık gösteren tüm görevlilere kolaylıklar diliyoruz” denildi.

Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

Kahramanmaraş’ta kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramında bulunuldu.
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Beşir Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, başta karakollar olmak üzere şehrin farklı yerlerinde trafik denetimi yapan polis ekiplerine bin kişilik çorba ikramında bulunuldu.
Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Başta güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin huzuru ve selameti için fedakarlık gösteren tüm görevlilere kolaylıklar diliyoruz” denildi.

Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:42
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Özdemir Eczanesi
Dulkadiroglu
Sezal Eczanesi
Dulkadiroglu
Ayşe Eczanesi
Onikisubat
Filiz Eczanesi
Onikisubat
Ortaseki Eczanesi
Onikisubat
Serpil Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.