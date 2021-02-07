Kısıtlamada kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli görüntü alan gazeteciye saldırı girişiminde bulundu

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırı girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 34 FC 0226 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde aracının önü kesilerek yakalandı.

Sezer Ç. isimli şüphelinin otomobilinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlı, gözaltı işlemi sırasında görüntü alan gazeteciye hakaret ederek saldırı girişiminde bulundu.

Gözaltına alınan Sezer Ç, hastaneye gittiği için polisten kaçtığını iddia etti.

