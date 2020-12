Kısıtlamada sokak hayvanları besleniyor

Eskişehir’de, ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları, yetkililer tarafından besleniyor.

Kentin şehir merkezinin yollarında yetkililer sokakta yaşayan can dostları için ter dökerken ilçelerde de bu çalışmalar eksik olmuyor. Dün akşam başlayan ve pazartesi sabaha kadar sürecek olan yasak sırasında sokakta yaşayan onlarca can aç bırakılmıyor. Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların yanı sıra yerel belediyeler ve görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokak sokak dolaşarak bu hayvanlara yem bırakıyorlar.

Bu çalışmalar arasında geçtiğimiz haftalarda devam eden kısıtlamada sokak hayvanların yanında olan İnönü Belediyesi, bu hafta da çalışmalar eksiksiz yerine getiriyor. Belediye ekipleri, hafta sonu kısıtlamaları boyunca ilçenin sokakta yaşayan can dostların aç kalmasın diye mama dağıtımına devam etti. Belediye tarafından bu konuda resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kısıtlama sebebiyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara hitaben, “Gözünüz arkada kalmasın, can dostlarımız bize emanet” diye yazıldı.