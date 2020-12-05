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Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

BARTIN HABERLERİ  | 05.12.2020 14:43 | Son Güncelleme

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına yem ve mamalar bırakıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma akşam saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Bartın’da ki sokak ve sahiller boş kaldı.

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Bartın’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına yem ve mamalar bırakıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde cuma akşam saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Bartın’da ki sokak ve sahiller boş kaldı. Kısıtlamada sokak hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda güvercinler için yemleme yapıldı. Mugada sahilindeki sahipsiz köpekler içinde farklı noktalara mama bırakıldı.
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için kısıtlama süresince birçok bölgede yem ve mama bırakma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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