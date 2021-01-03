Kısıtlamada sokak hayvanlarına mama

Kahramanmaraş’ta kısıtlamada sokak hayvanlarına polis ve hayvanseverler tarafından mama bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvanların Sesi Derneği üyeleriyle birlikte duyarlılık oluşturmak için sokak hayvanları için çalışma yaptı. Çalışmada, sokak hayvanlarının bulunduğu çevre yolları, ormanlık alanlar belirlendi. Ardından mama ve yemler ekipler ve hayvan severler ile birlikte belirlenen noktalara bırakıldı. Ayrıca karnından yaralı bir köpek tedavi için veterinere götürüldü.

Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların düzenli olarak yapıldığı öğrenildi.

Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı islenen suçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘HAYDİ’ mobil uygulamasına anında ihbarda bulunmaları halinde, uzman personel tarafından konuların en seri şekilde ve hassasiyetle takip edileceği, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı da ifade edildi.

