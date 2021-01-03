YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kısıtlamada sokak hayvanlarına mama

Kısıtlamada sokak hayvanlarına mama

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.01.2021 13:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kısıtlamada sokak hayvanlarına polis ve hayvanseverler tarafından mama bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvanların Sesi Derneği üyeleriyle birlikte duyarlılık oluşturmak için sokak hayvanları için çalışma yaptı.

Kahramanmaraş’ta kısıtlamada sokak hayvanlarına polis ve hayvanseverler tarafından mama bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvanların Sesi Derneği üyeleriyle birlikte duyarlılık oluşturmak için sokak hayvanları için çalışma yaptı. Çalışmada, sokak hayvanlarının bulunduğu çevre yolları, ormanlık alanlar belirlendi. Ardından mama ve yemler ekipler ve hayvan severler ile birlikte belirlenen noktalara bırakıldı. Ayrıca karnından yaralı bir köpek tedavi için veterinere götürüldü.
Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların düzenli olarak yapıldığı öğrenildi.
Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı islenen suçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘HAYDİ’ mobil uygulamasına anında ihbarda bulunmaları halinde, uzman personel tarafından konuların en seri şekilde ve hassasiyetle takip edileceği, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı da ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:42
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Özdemir Eczanesi
Dulkadiroglu
Sezal Eczanesi
Dulkadiroglu
Ayşe Eczanesi
Onikisubat
Filiz Eczanesi
Onikisubat
Ortaseki Eczanesi
Onikisubat
Serpil Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.