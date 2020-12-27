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Kısıtlamada usulsüz keçi avı yapmak isteyen 2 kişi yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 27.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Konya’da sokağa çıkma yasağının olduğu gün içerisinde usulsüz ve kaçak yollardan yaban keçisi avı yapmak istediği iddia edilen iki avcı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları denetim ve kontroller esnasında Gidengelmez Yaban Geliştirme Sahası yakınlarında avlanmaya geldiği ileri sürülen iki avcının olduğunu belirledi.Kısıtlama gününde kaçak olarak avlanmak istediği tespit edilen kişileri yaban keçilerine yaklaşamadan yakalayan ekipler, toplamda 3 bin 614 liralık para cezası kesti.Avcıların takozsuz 2 av tüfeğine ise el koyulduğu öğrenildi.

Kısıtlamada usulsüz keçi avı yapmak isteyen 2 kişi yakalandı

Konya’da sokağa çıkma yasağının olduğu gün içerisinde usulsüz ve kaçak yollardan yaban keçisi avı yapmak istediği iddia edilen iki avcı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları denetim ve kontroller esnasında Gidengelmez Yaban Geliştirme Sahası yakınlarında avlanmaya geldiği ileri sürülen iki avcının olduğunu belirledi.
Kısıtlama gününde kaçak olarak avlanmak istediği tespit edilen kişileri yaban keçilerine yaklaşamadan yakalayan ekipler, toplamda 3 bin 614 liralık para cezası kesti.
Avcıların takozsuz 2 av tüfeğine ise el koyulduğu öğrenildi.

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