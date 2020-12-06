Kısıtlamada yiyecek bulamayan hayvanlar için seferber olundu

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Bartın Mahalli İdareler Birliğine bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri görev başındaydı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekipler seferber oldu. Bartın Mahalli İdareler Birliğine bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince Cumartesi günü gerçekleştirilen yem ve mama çalışması Pazar günü de devam etti. Kentin çeşitli noktalarındaki sokak hayvanlarına ulaşan ekipler belirlenen noktalara mama ve yem bıraktılar.

Çalışmalar kapsamında kent merkezinin yanı sıra Boğaz, İnkumu, Güzelcehisar, Mugada gibi sahil bölgelerinde de çalışma yapıldı.

