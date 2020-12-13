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Kısıtlamadaki vatandaşların ihtiyacını zabıta karşılıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 13.12.2020 12:31 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşların ihtiyaçları Çorum Belediyesi tarafından karşılanıyor.Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde tüm birimleriyle çalışmaya devam eden Çorum Belediyesi, acil ihtiyacı bulunan vatandaşlara hizmet verdi.Alo 153 Zabıta hattına ulaşarak ilaç ve erzak gibi acil ihtiyaçlarının alınması için taleplerini ileten vatandaşların yardımına zabıta ekipleri koştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşların ihtiyaçları Çorum Belediyesi tarafından karşılanıyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde tüm birimleriyle çalışmaya devam eden Çorum Belediyesi, acil ihtiyacı bulunan vatandaşlara hizmet verdi.
Alo 153 Zabıta hattına ulaşarak ilaç ve erzak gibi acil ihtiyaçlarının alınması için taleplerini ileten vatandaşların yardımına zabıta ekipleri koştu. Vatandaşlar ilaç, ekmek, bebek bezi, süt, bebek maması gibi acil ihtiyaçları temin edip evlerine kadar getiren zabıta ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, “Belediyemiz bu zor günlerde bizleri yalnız bırakmadı” dedi.

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