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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin keyfini çıkardı

21.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin keyfini çıkardı

ERZİNCAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak yapıyor.

Uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 6 pistiyle ziyaretçilerini ağırlayan merkez, kayak tutkunlarına toplamda 17 kilometreyi aşan birbirine bağlantılı pistleriyle kesintisiz kayak yapma keyfi yaşatıyor

Kentte etkili olan yağışlarla kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı merkez, kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Hafta sonunu geçirmek için merkeze giden kayakseverler aynı zamanda yamaç paraşütü pilotları tarafından "speed ride" olarak adlandırılan yamaç paraşütü ile kayak etkinliği de gerçekleştirdi.

Misafirleriyle kayak merkezine gelen Mahmut Alkan, "Burada yamaç paraşütü imkanı varmış, hem kayak yapıp hem de yamaç paraşütü yapma şansımız oldu. Gerçekten yüksek adrenalin dolu bir spor. Herkesi Ergan Dağı Kayak Merkezine bekliyoruz." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Sedat Cengiz ise teleferikle 2 bin 950 rakıma çıktıklarını belirterek, "Daha sonra kayaklarımızı kuşandık ve kayarak uçmaya başladık. Bir süre sonra piste indik. Hem kaydık hem uçtuk. Uçuşu tamamlarken kayarak inişimizi yaptık. Gayet güvenli, hiçbir şey yapmanıza gerek yok sadece kaymanız yeterli."

Kayakseverler de aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

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