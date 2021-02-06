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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayak yapmanın keyfini yaşıyor

06.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayak yapmanın keyfini yaşıyor

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzarasıyla "Kayağın Başkenti" olarak da adlandırılan Palandöken'de kayak yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Turistler, lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde, Kovid-19 kuralları çerçevesinde kayak ve snowboard yaptı, kızakla kaydı.

Kar kalınlığının 108 santimetreye ulaştığı Palandöken, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Çin'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ordu, Edirne, Trabzon ve çevre illerden misafirleri ağırlıyor.

Ankara'dan gelen Erhan Yılmaz, Palandöken'e ilk kez kayak için geldiğini belirterek, "Burada tesisler ve kar kalitesi çok iyi. Şu an kayak dersi alıyoruz. Hafta sonunu fırsat bildik, eşim ve çocuklarımla kayak yapmaya geldik. Herkesi Palandöken'e davet ediyorum." dedi.

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