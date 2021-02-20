Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Yalnızçam'da kayak yapmanın keyfini yaşadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yaparak keyifli zaman geçiriyor.
Kentte 2017'de Avrupa Birliği desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu yıl yerli ve yabancı kayakseverleri tam kapasiteyle ağırlıyor.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesini alarak merkeze gelen turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.
Kayakseverler, aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.