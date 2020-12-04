YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Kısıtlamalar nedeniyle ilçe pazarı cuma günü kuruldu

Kısıtlamalar nedeniyle ilçe pazarı cuma günü kuruldu

BİLECİK HABERLERİ  | 04.12.2020 14:26 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu.İlçeye bağlı 24 köyün alışverişini gerçekleştirdiği ve her hafta cumartesi günü kurulan ilçe pazarı hafta sonu gelen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her hafta cumartesi günleri kurulan ilçe pazarı, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu.
İlçeye bağlı 24 köyün alışverişini gerçekleştirdiği ve her hafta cumartesi günü kurulan ilçe pazarı hafta sonu gelen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kuruldu. Pazar alanında Pazaryeri Belediyesi tarafından geniş önlemler alırken, pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. İlçe pazarında yoğunluk oluşmaması için vatandaşlar pazara sırayla alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:59
Öğle
12:55
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Doğa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.