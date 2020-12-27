YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar

Kısıtlamalarda da görevlerine devam ediyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 11:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında boş kalan meydan, cadde, sokak ve yeşil alanlar belediyelerin çalışanları tarafından temizlenerek yeni haftaya hazırlanıyor.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesinin üzerinden dört hafta geçti.

Eskişehir’de hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında boş kalan meydan, cadde, sokak ve yeşil alanlar belediyelerin çalışanları tarafından temizlenerek yeni haftaya hazırlanıyor.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesinin üzerinden dört hafta geçti. Yasaklar sırasında evlerine en yakın bakkal ve marketlere giden, çalışan ve özel durumları bulunan vatandaşlar dışında kimse sokağa çıkamıyor. Sigara izmaritleri, tozlar, ağaçlardan dökülen kurumuş yapraklar ve yere atılmış çöpler ise belediyelerin temizlik personelleri tarafından süpürülüyor. Böylece boş kalan sokaklar çöplerden arındırılıyor. Şehrin birçok noktasında temizlik çalışmasını sürdüren görevliler, vatandaşlara hafta başında temiz bir ortam oluşturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:04
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Derman Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
261220201800271220200830nobetci
Derman Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
261220201800271220200830nobetci
Derman Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
261220201800271220200830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.