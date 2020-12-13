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Kısıtlamalarda en çok Ramazan pidesi tercih edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 13.12.2020 15:19 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecikliler de hafta sonunu kısıtlamalar çerçevesinde evlerinde geçirirken, en çok fırınlarda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamalarda en çok Ramazan pidesi tercih edildi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecikliler de hafta sonunu kısıtlamalar çerçevesinde evlerinde geçirirken, en çok fırınlarda yoğunluk yaşandı. Bir fırında hafta sonuna özel çıkartılan Ramazan pidesine ilgi büyük oldu.
Bilecik’te vatandaşlar cuma gecesi başlayan kısıtlamalara harfiyen uyarken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamalar çerçevesinde vatandaşlar yürüyüş mesafesi kapsamında başta ekmek ihtiyaçlarını karşılarken, en çok fırınlarda yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda fırıncılar korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek müşterileri içeri alırken, kısıtlamalarda en çok tercih edilen hafta sonuna özel bir fırında çıkartılan Ramazan pidesi oldu.

Kısıtlamalarda en çok Ramazan pidesi tercih edildi

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Bilecik Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
12:59
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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