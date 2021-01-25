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Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı

25.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bıraktı.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Hafta sonu kısıtlamanın uygulandığı ve kış şartlarının ağır geçtiği bu günlerde beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına, belediyemiz ekiplerince yiyecek verilerek yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bıraktı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Hafta sonu kısıtlamanın uygulandığı ve kış şartlarının ağır geçtiği bu günlerde beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına, belediyemiz ekiplerince yiyecek verilerek yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır. Belediye olarak her zaman sokak hayvanları konusunda gerekli çalışmaları yapmaktayız. Soğuk kış günlerinde ve yasaklar devam ederken çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek’’ dedi.

Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmadı

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