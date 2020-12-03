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Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.12.2020 08:35 | Son Güncelleme

Koronavirüs’e karşı belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Koronavirüs’e karşı belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti.
Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Saat 05.00’da sona eren kısıtlamanın ardından, iş yerlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu. Metrobüs üst geçitlerinde oluşan yoğunluk normal zamanları aratmadı.

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