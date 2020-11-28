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Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak sessizliğe büründü

UŞAK HABERLERİ  | 28.11.2020 22:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararlar sokağa çıkma kısıtlamaları saat 20.00’ı gösterdiğinde yeniden başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararlar sokağa çıkma kısıtlamaları saat 20.00’ı gösterdiğinde yeniden başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak adeta sessizliğe büründü.
Korona virüsde ikinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için, İçişleri Bakanlığı bazı kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Gönderilen genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında Uşak’ta cadde ve sokaklar ikinci kez boş kaldı. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde boş kalan şehir sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında çevirme ve devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
12:55
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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