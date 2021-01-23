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Kısıtlamanın ilk sabahında “sumatik" kuyruğu

23.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Eskişehir’de bulunan bir sumatikte, şebeke su kartlarına dolum yapılması için gelen vatandaşlarla uzun kuyruk oluştu.Kentte kısıtlamanın ilk sabahında, eskiden Hava Hastanesi olarak bilinen binanın arkasında yer alan sumatike gelen bölge sakinleriyle uzun sıra oluştu.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Eskişehir’de bulunan bir sumatikte, şebeke su kartlarına dolum yapılması için gelen vatandaşlarla uzun kuyruk oluştu.
Kentte kısıtlamanın ilk sabahında, eskiden Hava Hastanesi olarak bilinen binanın arkasında yer alan sumatike gelen bölge sakinleriyle uzun sıra oluştu. Kısıtlama başlamadan önce tedbir almayan veya aniden suları kesilen vatandaşlar, kısıtlama başladıktan sonra doğan ilk güneşin ardından akılı su kartlarına kredi yüklemek için sumatike akın etti. Vatandaşların sırasıyla yükleme yapmasına rağmen kuyruğun arkasına yeni kişilerin girmesi, sıranın uzun bir süre devamına sebep oldu.
Öte yandan Eskişehir’de, “Akıllı su kartı” olarak bilinen su kartına internet üzerinden kredi yüklenememesi vatandaşları Covid-19 salgını döneminde de sadece dolum için dışarıya çıkarttı. Konu ile ilgili tüketici hakları dernekleri ve vatandaşlar defalarca “İnternetten yükleme sistemi kurulsun” şeklinde çağrı yaparken, konuyla ilgili henüz bir çözüm bulunamadı.

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