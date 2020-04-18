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Kısıtlamaya rağmen aracıyla sokağa çıkanlara para cezası

BURSA HABERLERİ  | 18.04.2020 20:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlanması olmasına rağmen aracıyla sokağa çıkan sürücü ile yanında bulunan kadını 3 bin 182’şer lira para cezası kesildi.30 büyükşehir ve Zonguldak dahil olmak üzere 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kurallara uymayan bazı vatandaşlar bunları ihlal edince ceza da kaçınmaz oldu.

Kısıtlamaya rağmen aracıyla sokağa çıkanlara para cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlanması olmasına rağmen aracıyla sokağa çıkan sürücü ile yanında bulunan kadını 3 bin 182’şer lira para cezası kesildi.
30 büyükşehir ve Zonguldak dahil olmak üzere 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kurallara uymayan bazı vatandaşlar bunları ihlal edince ceza da kaçınmaz oldu. Ehliyetsiz sürücü M.Ş, arkadaşı B.P ile birlikte sokakta yüksek müzik dinleyerek gezdiği ihbarı üzerine ekipler söz konusu aracı Mimarsinan Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta bulunan iki şahsa kuralları ihlal ettikleri için ayrı ayrı 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücü M.Ş’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla bağlanarak otoparka çekildi. Her iki şahıs daha sonra evlerine gönderildi.

Kısıtlamaya rağmen aracıyla sokağa çıkanlara para cezası

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