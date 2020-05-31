YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Kısıtlamaya uymayan bin 904 kişiye ceza

Kısıtlamaya uymayan bin 904 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Gaziantep’te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.Türkiye’deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep’te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yine bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kent genelinde dün bin 904 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 8 iş yerine de genelgeye aykırı hareketten idari yaptırım uygulandı” denildi.

Gaziantep’te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.
Türkiye’deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep’te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yine bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kent genelinde dün bin 904 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 8 iş yerine de genelgeye aykırı hareketten idari yaptırım uygulandı” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs ölü bulundu

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Uğurludağ’ın Ankara’ya ulaşımını rahatlatacak çalışma

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

AK Parti’li Doğru: "Avrupa’yı besleyeceğiz"

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:06
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:51
Yatsı
21:26

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Açelya Eczanesi
Sehitkamil
Çağan Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Seda Eczanesi
Sehitkamil
Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Binevler Rana Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

GÜNCELLEME - Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.