YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu

Kısıtlamayı ihlal eden 151 kişiye tutanak tutuldu

09.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da 4-8 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutularak haklarında idari işlem başlatıldı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4-8 Ocak tarihleri arasındagece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye tutanak tutulduğu belirtildi.

Afyonkarahisar’da 4-8 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişi hakkında polis tarafından tutanak tutularak haklarında idari işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 4-8 Ocak tarihleri arasında
gece 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye tutanak tutulduğu belirtildi. Açıklamada, “Kısıtlama sırasında sokağa çıkan vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı polis ekipleri tarafından denetlenirken il merkezinin 6 ayrı noktasında uygulamalar yapıldı. Uygulamalar sırasında il merkezinde 117, Dinar’da 14, Sandıklı’da, Sultandağı’nda ve Şuhut’ta 5, Emirdağ ve İscehisar’da 2, Hocalarda ise bir kişiye olmak üzere toplam 151 kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği için tutanak tutuldu” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Erenler Eczanesi
Merkez
Melih Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı

Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı

Frig eserlerinin bulunduğu köyde 148 ev yenilenecek

Frig eserlerinin bulunduğu köyde 148 ev yenilenecek

Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını: 12 gözaltı

Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını: 12 gözaltı

Polis durdurduğu iki araçta 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Polis durdurduğu iki araçta 4 bin 111 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

Afyonkarahisar'da kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 lira ceza

Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

Afyonkarahisar’da kısıtlamada denetimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.