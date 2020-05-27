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Kısıtlamayı ihlal eden 75 şahsa para cezası

SİVAS HABERLERİ  | 27.05.2020 17:29 | Son Güncelleme

Sivas’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 şahsa idari para cezası uygulandı.Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 22-26 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Sivas’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 şahsa idari para cezası uygulandı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 22-26 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Sivas ‘ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 şahsa 92.834 TL idari para cezası uygulandı.
Sivas Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “’Ramazan Bayramı Kısıtlaması’ süresince kurallara uyarak sağlığı için evde kalan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızca kısıtlama süresince kuralları ihlal eden 75 vatandaşımıza 92.834 TL idari para cezası kesilmiştir “ifadelerine yer verildi.

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