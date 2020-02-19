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Kışla Ortaokulu’ndan "BOCCE" başarısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.02.2020 21:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kışla Ortaokulu " Küçük erkekler Bocce " müsabakasında yarıştı.Zonguldak’ta yapılan okullar arası “Küçük Erkekler BOCCE " müsabakasında Çaycuma’yı temsil eden Kışla Ortaokulu, katıldığı müsabakaları kazanarak il ve bölge birinciliği elde etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kışla Ortaokulu " Küçük erkekler Bocce " müsabakasında yarıştı.
Zonguldak’ta yapılan okullar arası “Küçük Erkekler BOCCE " müsabakasında Çaycuma’yı temsil eden Kışla Ortaokulu, katıldığı müsabakaları kazanarak il ve bölge birinciliği elde etti. Türkiye Şampiyonası’nda ileri tarihte Zonguldak’ı temsil edecek. Konu ile ilgili olarak Kışla Ortaokulu Müdürü Yücel Çelik, şunları söyledi; “Bizim için öğrenci ve okul başarısı sadece LGS’ de yüksek puan almanın yanında bu tür başarıları kazanmaları da önemlidir. Bizler okulumuzda öğrencilerimizin derslerini aksatmayacak tüm sportif ve kültürel faaliyetlerde yer almasını sağlayarak onları destekleyerek kişisel ve sosyal gelişmelerine de katkı sağlamaktayız. Bocce’de büyük bir başarı göstererek birinci olan Kudret Öztürk, Emir Aydemir, Burak Ünlütürk, Hasan Ece, Mevlüt Ayyıldız ile Beden Eğitimi öğretmenimiz Yıldırım Demir’i bu başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

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