YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kışlık sebze fiyatları üreticinin yüzünü güldürmedi

Kışlık sebze fiyatları üreticinin yüzünü güldürmedi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sayılı ovalarından biri olan Bafra Ovası’nda birçok türde kışlık sebze yetiştirilerek Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Türkiye’nin sayılı ovalarından biri olan Bafra Ovası’nda birçok türde kışlık sebze yetiştirilerek Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor. 110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılan Bafra Ovası’nda çiftçiler, kışlık sebze fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.
Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek oluşu ve buna karşılık sebze fiyatlarının düşük olmasından şikayet ederken, kabzımallar da kontrolsüz ürün ekimi ile bol olmasından dolayı kışlık sebzelere talebin azaldığını söylediler. Başta Ankara, İstanbul olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinde alıcı bulan ürünlerin bu sezon birçok bölgede ciddi oranda ekilmesi ve ovada kontrolsüz ekilmesi nedeniyle fiyatların tatmin edici olmadığını ileri sürdüler.
Türbe Mahallesi’nden üretici Sezai Aydın, “Bu sene kışlık sebzeler çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Gerçi sebze olayı arz talep meselesi fazla oldu mu satılmaz, kıt olduğunda satılır. Bunda hükümetin veya bir başka birisinin yapacağı bir şey yok. Ama hükümetin yapacağı tek şey var mazot, gübre, ilaç, tohum gibi şeylerde yardımcı olabilir, diğer şeylerde yapacağı bir şey yok. Geçen sene piyasa yüksekti mal azdı, tonaj yoktu. Bu sene tonaj var mal bol, bu sefer de para etmiyor” dedi.
Koşu Mahallesi’nden üretici Şaban Kaçan ise, “Kışlık sebze fiyatlarından şu ana kadar memnun değiliz. Kırmızı lahana, beyaz lahana para etmedi. Karnabaharda normal bir fiyat var. Sonumuz ne olacak şu an belli değil, zarardayız. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek. Yaklaşık dönüme 3 bin lira masrafımız oldu. Geçen sene ile mukayese yaparsak hiç tutturamayız. Bizim işimiz tamamen hava ile ilgili izin verirse alırsın izin vermezse alamazsın. Kışlık sebzeden memnun değiliz, yazdan da memnun değiliz. Karpuz ektik zarar ettik. Peşinden lahanalarda da aynı zarar. Kırmızı lahana hala 60 kuruş, 70 kuruş. Bunun maliyeti 800 lira bin lira" diye konuştu.
Kabzımal Ali Akbulut da, “Bizim işimiz Bafra’nın malını yurt içine sevk etmek. Ankara, İstanbul, Karadeniz sahiline. Bu sene karnabahar ile brokoli üreticiyi memnun edecek derecede. Diğer beyaz lahanadır, pırasadır, kırmızı kelem hava şartlarından dolayı fiyat olarak düşük. Artı Türkiye’de gıda maddesi fazla. Sebze fazla geliyor. Adana, Mersin, Bursa, İzmir’de karnabahar çıktı bollaştı burada fiyat düştü. Türkiye’de gıda maddeleri fazla, maliyetler yüksek köylü vatandaşı kurtarmıyor. Buna İlçe Tarım, Ziraat Odası, Zirai Donatım bunların ekimleri kontrol etmesi lazım. 250 dönüm civarında bir yer yapıyorum. Hiçbir sefer gelip de kim ne yapıyor diye bakan yok, kontrolsüz ekim var. Kim ne kadar karpuz ekecek, kim ne kadar kavun ekecek, kim ne kadar biber ekecek hiç belli değil. Herkes kendi halinde. Ben İstanbul’a mal yapıyorum. Burada 600 kuruş kırmızı lahana. Bunun 400 kuruş masrafı var. Biz İstanbul’a komisyona mal yapıyoruz zarar ediyoruz. Şu lahana 1 liraya satılıyor. Ama pazarda 3 lira olabiliyor. Biz onuncu ayda İstanbul’a başlarız dördüncü aya kadar mal yaparız. Yani yüzde 12 komisyon alacağız bunun yüzde 5’i bize kalırsa Allah bereket versin diyoruz, o da kalmıyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dondan korumak için soba kullanıyorlar

Dondan korumak için soba kullanıyorlar

Erzincan’da ısıtmalı duraklar faaliyete geçti

Erzincan’da ısıtmalı duraklar faaliyete geçti

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Samsun Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:54
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Karataş Eczanesi
Atakum
Büyük Eczanesi
Kurupelit
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.