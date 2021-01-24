Kısmen donan Kızılırmak kıyısındaki kırağı tutan ağaçlarla göz kamaştırıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Kılızırmak, kıyısındaki kırağı tutan ağaçlarla görenleri hayran bırakıyor.
Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kısmen buzla kaplandı.
Tarihi Eğri Köprü mevkisinde bazı kısımları buz tutan Kızılırmak'ın kıyısındaki ağaçlarda soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu, göz kamaştıran güzellikte manzaralar ortaya çıktı.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 10, gündüz ise sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, kış koşulları etkisini sürdürüyor.