Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga yeni bölüme gelmedi! Aybüke ve Tolga diskalifiye edildi mi?

Aradan yıllar geçtikten sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Kahramanmaraş depreminin ardından ara verdi. Günler sonra ise Kısmetse Olur, yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. Aybüke ve Tolga'nın yayınlanan bölümlerde yer almaması ise dikkat çekti.

Sosyal medyada favori çiftlerden olan Aybüke ve Tolga'nın son bölümlerde olmaması merak konusu oldu. Sunucu Öykü Serter kızlar evine gelip "Aybüke ve Tolga çekime gelmedi. Telefonlarını açmıyorlar. Herhangi bir gerekçe bildirmeden ve geçerli bir sebep sunmadan çekime gelmemenin sonucu diskalifiye, ama yarını bekleyeceğiz" demişti.

Aybüke ve Tolga'nın Kısmetse Olur programından kendi istekleri ile ayrıldıkları açıklandı. İkili ilişkilerini yaşamaya devam ediyor.



