MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga yeni bölüme gelmedi! Aybüke ve Tolga diskalifiye edildi mi?

Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga yeni bölüme gelmedi! Aybüke ve Tolga diskalifiye edildi mi?

20.02.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse olur yeni bölümde favori çiftlerden Aybüke ve Tolga'nın yayınlanan bölümlerde yer almaması dikkat çekti. Son bölümlere katılmayan Aybüke ve Tolga programdan ayrıldı mı merak edilirken son durum ortaya çıktı. Aybüke ve Tolga diskalifiye edildi mi?

Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga yeni bölüme gelmedi! Aybüke ve Tolga diskalifiye edildi mi?

Aradan yıllar geçtikten sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Kahramanmaraş depreminin ardından ara verdi. Günler sonra ise Kısmetse Olur, yeni bölümlerini yayınlamaya başladı. Aybüke ve Tolga'nın yayınlanan bölümlerde yer almaması ise dikkat çekti.

Sosyal medyada favori çiftlerden olan Aybüke ve Tolga'nın son bölümlerde olmaması merak konusu oldu. Sunucu Öykü Serter kızlar evine gelip "Aybüke ve Tolga çekime gelmedi. Telefonlarını açmıyorlar. Herhangi bir gerekçe bildirmeden ve geçerli bir sebep sunmadan çekime gelmemenin sonucu diskalifiye, ama yarını bekleyeceğiz" demişti.

Aybüke ve Tolga'nın Kısmetse Olur programından kendi istekleri ile ayrıldıkları açıklandı. İkili ilişkilerini yaşamaya devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TIME 100 Awards Töreni'nde bağış topladı! Gelen mesaj şoke ettiTIME 100 Awards Töreni'nde bağış topladı! Gelen mesaj şoke etti
Günlerdir deprem bölgesinde olan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kararını verdi! Sosyal medyada takdir topladıGünlerdir deprem bölgesinde olan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kararını verdi! Sosyal medyada takdir topladı
Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur sosyal medya Öykü Serter

En Çok Okunan Haberler

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Enkaz başında tartışma! İddialar kan dondurdu

Enkaz başında tartışma! İddialar kan dondurdu

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

Souza, giderayak şampiyonluk favorisini açıkladı!

Souza, giderayak şampiyonluk favorisini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.