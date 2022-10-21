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Kısmetse Olur Cansel'den seksi yatak paylaşımı! Değişimiyle gündemde

21.10.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programında Eser West ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan Cansel Çördük son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Cesur pozları ve değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel Çördük, bu defa yatakta verdiği seksi pozla dikkatleri çekti.

Kısmetse Olur Cansel'den seksi yatak paylaşımı! Değişimiyle gündemde

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük'ü görenler tanımıyor.

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Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel yeni bir paylaşım yaptı. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel, yatakta kıvrımlarını sergiledi.

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Paylaşımına; "Good girl gone bad (iyi kız kötüye gitti) notunu Cansel'in bu iddialı paylaşımını görenler gözlerine inanamadı. Kısmetse Olur Cansel'e yorum yağdı.

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Cansel Çördük sosyal medya cansel

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