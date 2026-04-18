Kızılcık Şerbeti 134. bölüm 1. fragman izle! Fatih Emir'in boğazına yapışıyor

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizi dün akşam 133. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 134. bölüm fragmanı hemen yayınlandı.

Fenomen dizinin yeni bölüm fragmanına Fatih ve Emir'in kavgası damga vurdu. Fatih'in Emir'in boğazına yapıştığı son sahneye yorum yağdı.

KIZILCIK ŞERBETİ 134. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kızılcık Şerbeti 133. Bölümünde; Başak ve Cemo’yu baş başa yakalayan Fatih durumu anlar ve çok öfkelenerek orayı terk eder. Başak perişandır, mecburen Tuncay’ı arayarak Cemo ile onun evine geçer. Bu birliktelik hepsini birbirine yaklaştıracaktır. Birkaç gün geçtikten sonra ise Fatih ve Başak yüzleşerek tüm gerçekleri konuşacaklardır. Nilay’ın aklanarak Kıvılcım ve Ömer ile Ünal evden çıkması Abdullah’ı hem çok üzmüş hem de Salkım’a karşı müthiş öfkelendirmiştir.

Tüm bu olaylar kocasının yanına dönen Çimen’e daha ilk günden soğuk duş etkisi yapar. Karı kocanın arası gerginleşir. Herkes Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ı ziyarete gelir, Salkım’ın ise gelme nedeni özür dilemektir.

Asil’in el altından iş ayarlaması İlhami’yi çok sinirlendirecektir. Bu konu Asil ve Nursema’yı da karşı karşıya getirir. Cemo’nun gelişi kadar gidişi de olaylı olacaktır.