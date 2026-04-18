Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Tüm Türkiye Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı. Yaşanan bu acı olayların ardından dizilerde şiddet sahneleri hedef haline getirildi.

Özellikle Yeraltı ve Eşref Rüya dizilerinin bu nedenle yayından kalkacağı iddiası ortaya atıldı. Kanallar yayın akışlarında değişikliğe gidip dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.

KARAR VERİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yeraltı” dizisinin ekran macerasına devam edeceği, yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi. Artık dizideki silah ve şiddet sahneleri işlenirken çok daha hassas davranılacağı belirtildi.

Öte yandan televizyonda 12-19 yaş grubunun dizi izleme oranının düşük olması, ağırlıklı olarak youtube ve tiktok’ta vakit geçirmeleri dikkat çekiyor.