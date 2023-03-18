Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan evli TikTokçu sevgilisiyle dudak dudağa! "Bana 31 yılını verir misin?"

Kısmetse Olur yarışmasında unutulmazlar arasına giren Melis Buse Betkayan'ın yeni sevgilisinin evli olması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Dün doğum gününü kutlayan Betkayan, TikTok'ta Serbest Hoca adını kullanan sevgilisi Reşit Bozdağ ile dudak dudağa videolar paylaştı, sosyal medyadan tepki yağdı.

Tepki çeken fenomen "İstediğimle gezerim bunları göze almasam fenomen olmazdım. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım yıkmam da" demişti.

Dün akşam 31. yaş gününü kutlayan Betkayan, sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı.

"BİR 31 YILINI BANA VERİR MİSİN?"

Betkayan, sevgilisi Reşit Bozdağ'ın hediyesini paylaştı. Paylaşımda yazan "Bir 31 yılını bana verir misin?" yazılı nota cevap olarak "Veririm" yazdı.

DARP EDİLMİŞTİ

Kısmetse Olur yarışmasıyla ün kazanan Melis Buse Betkayan, evli sevgilisiyle 'henüz iki aylık bir birlikteliklerinin olduğunu fakat sevgilisinden şiddet gördüğünü' söylemişti.

Sevgilisi Reşit Bozdağ'dan şikayetçi olan Betkayan, Instagram hesabından,

"RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.' demişti.

