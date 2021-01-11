YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Kışta baharı yaşatan nergis çiçekleri gelir kapısı oldu

Kışta baharı yaşatan nergis çiçekleri gelir kapısı oldu

11.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta köylerde su kenarlarında doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri, kış ortasında baharı yaşatırken, yöre insanının da gelir kapısı oldu.Sinop merkez, Erfelek ve Gerze ilçesine bağlı köylerden toplanan nergis çiçeğinin demeti 5 liradan satılıyor.

Sinop’ta köylerde su kenarlarında doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri, kış ortasında baharı yaşatırken, yöre insanının da gelir kapısı oldu.
Sinop merkez, Erfelek ve Gerze ilçesine bağlı köylerden toplanan nergis çiçeğinin demeti 5 liradan satılıyor. Güzelliği ile kendine hayran bırakan çiçek türlerinden biri olan nergis çiçeği sadece güzel görüntüsü ile değil muhteşem kokusu ile de insanları büyülüyor. Kişinin tazelenmesine, huzur ve mutluluk bulmasına yardımcı olan çiçek türlerinden biri olan nergis çiçeği Yunan mitolojisinde kendini beğenmişliği sembolize etmekte.
Çiçek satıcısı Ahmet Göktepe, son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle geçen yıllara oranla daha çok nergis yetiştiğini belirtti. Nergisin güzel kokusu ve görüntüsünün güzelliği nedeniyle çok tercih edildiğini ifade eden Göktepe, "Nergis çiçeğinin alıcısı çok. Günde yaklaşık 150 -200 demet nergis satıyoruz. Türkiye’de oldukça sevilen çiçek türlerinden nergis çiçeklerinin birçok hikâyede adı geçer, özellikle aşk temalı hikayelerde yer alması onu daha anlamlı bir çiçek haline getirmiştir. Halk arasında kısaca bu çiçeğe aşk çiçeği de deniliyor. Nergis çiçeği aşkı simgelemektedir. Aşk konusunu içeren birçok hikâyede yer almıştır. Yunan mitolojisinde de aşk temasında yer alsa da kendini beğenmişliği sembolleştirmiştir. Ayrıca imkânsız aşkın, sevip de kavuşamamanın sembolü de olmuştur. Nergis çiçeği ayrıca görüntüsü ve hoş kokusu ile de güzelliği simgeler. Satışlar gayet güzel gidiyor memnunuz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Pes etmek yok' 'Pes etmek yok'
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
1/

Sinop Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
08:00
Öğle
12:52
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
19:02

Sinop Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Bilge Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Özlem Eczanesi
Turkeli
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Sinop’ta 4 bin 56 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Sinop’ta 4 bin 56 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Sinop’ta 4 bin 56 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Sinop’ta 4 bin 56 kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı

Başkan Ayhan: "Sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsınız“

Başkan Ayhan: "Sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsınız“

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

Türkeli’de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Türkeli’de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.