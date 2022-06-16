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Kitaba gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

16.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kitaba gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde aracında kitap arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın polis ekiplerince Akıncılar Mahallesi'nde otomobilinde parmak izinin de tespit edildiği kitabın arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren Y.S, tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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