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Kitabının gelirini Azerbaycan’a bağışladı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık ilçesinde geliri Azerbaycan’a bağışlanmak üzere imza günü düzenlendi.17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük depreminde enkaz altından kurtarılışına ithafen kaleme aldığı ”Sesimi Duyan Var Mı?“ isimli kitabı kaleme alan Fatma Altuntaş, farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Samsun’un Ayvacık ilçesinde geliri Azerbaycan’a bağışlanmak üzere imza günü düzenlendi.
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük depreminde enkaz altından kurtarılışına ithafen kaleme aldığı ”Sesimi Duyan Var Mı?“ isimli kitabı kaleme alan Fatma Altuntaş, farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Fatma Altuntaş düzenlediği yardım kampanyasında imzaladığı kitaplardan elde edilen tüm geliri Azerbaycan’a bağışladı.
İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için haklı bir mücadele başlatan Azerbaycan’a kendi imkanları ile destek olmak istediğini belirten Fatma Altuntaş, “Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Azerbaycan’ın sevinci de bizim üzüntüsü de. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda şehit olan evlatlarımız var. Ermenistan’ın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız da hepimizi derinden üzüyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz için ben de bir katkıda bulunmak istedim. Bir imza günü düzenlemek istedim ve elde edilen tüm geliri Azerbaycan’a bağışlamaya karar verdim” dedi.
17 Ağustos depreminin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Altuntaş, “Depremden sonra her şeyini kaybetmiş birisiydim artık. Evimi, dükkânımı, bacaklarımı. Ama bu insanların bakış açısıydı tabiri caizse, hayat devam ediyordu. Ben umudumu yitirmemeyi, isyan etmemeyi, sevmeyi, sevilmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi, gülmeyi kısacası yaşamayı hiçbir zaman bırakmadım. Elimden geldiği kadar hep sesimi duyurmaya çalıştım. Sesini duyuramayanların da yanında oldum. Bu gün de sıra Azerbaycan’ın sesini duymak, duyurmak zamanı. Haklı davasında Azerbaycan’a sürekli dua ediyoruz zaten. Hem maddi hem manevi anlamda onların yanında olduğumuzu göstermek istedim. Ayvacıklılar da bu sese kulak verdiler” diye konuştu.
Ayvacık 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte kitapseverlerin yanı sıra Ayvacık Kaymakamı Orhan Ayaz, Belediye Başkanı Halil Kalaycı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ak da kampanyaya destek oldu.
Fatma Altuntaş, bağış kampanyasının ardından Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Yatılı Ortaokulu’nda düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında söyleşiye katıldı.

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