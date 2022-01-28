YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Kitap arasında uyuşturucu ticareti" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

"Kitap arasında uyuşturucu ticareti" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

28.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kitap arasında uyuşturucu ticareti" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, kitap arasına gizlediği uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen R.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. R.A. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, sanığın parmak izleri tespit edilen kitaplar arasına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalandığı belirtildi.

Sanığın HTS verilerinin incelenmesinde uyuşturucu satışı için şifreli konuşmalar yaptığı, üst aramasında da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulunduğu anlatılan iddianamede, "uyuşturucunun kişisel kullanımı aşacak miktarda olduğu ve ticari maksatla bulundurulduğu" bilgisine de yer verildi.

İddianamede, tutuklu R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Adanaspor-Kocaelispor maçının ardındanAdanaspor-Kocaelispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Cuma

Ersoylar Eczanesi
Seyhan
İyilik Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Merkez Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Avşar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.