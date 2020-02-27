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Kitap bağışı 202 bin oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 27.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında yapılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde 17 günde 202 bin kitap bağışı kabul edildi.Bir milyon kitap bağışı toplama ve bu kitaplarla bir merkez kütüphane, 100 gezici kütüphane ve bin mini kütüphane kurma hedefiyle yola çıkan proje duyurulduğu tarihten itibaren yoğun ilgi görüyor.

Kitap bağışı 202 bin oldu

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında yapılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde 17 günde 202 bin kitap bağışı kabul edildi.
Bir milyon kitap bağışı toplama ve bu kitaplarla bir merkez kütüphane, 100 gezici kütüphane ve bin mini kütüphane kurma hedefiyle yola çıkan proje duyurulduğu tarihten itibaren yoğun ilgi görüyor. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 günde hedeflenen sayının 5’te 1’inden fazlasına ulaşıldığı duyuruldu. Projenin internet sitesinde bağışlar ve toplam rakam anlık olarak görüntülenebiliyor. Bugün saat 12.00 itibarıyla son rakam 202 bini aştı.

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