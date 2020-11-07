Efeler Belediyesi’nin kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm olacak projesi Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkı için yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen projelerden biri olan Kitap Kafe ile gençlerin ve çocukların sosyalleşirken okuma alışkanlığı kazanması amaçlanıyor. Kitap Kafe’nin kitaplığı ise Efeler halkının bağışladığı kitaplarla kuruluyor. Efeler Belediyesi’ne 444 80 09 numaralı telefon hattından ulaşan vatandaşların bağışladıkları kitaplar, belirttikleri adresten teslim alınıyor.

Meşrutiyet Mahallesi sakinlerinden Zekeriya Uzun da Efeler Belediyesi Efe Masa ekiplerine teslim ettiği 20 ciltlik ansiklopedi takımıyla adını bağış yapanlar arasına yazdırdı.

Uzun, “Belediyemizin bu tür kültürel faaliyetlerini gönülden destekliyoruz. İlçemizde okuma alışkanlığının artması için belediyemizin bu projesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

“İlk etapta 2 bin kitap bağışlandı”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kitap bağışlayan vatandaşlara duyarlı davranışları için teşekkür ederek, “Kitap Kafe’nin fiziksel olarak hazırlık çalışmalarını daha devam ederken ilk etapta 2 bine yakın kitap bağışı aldık. Çok kısa bir sürede vatandaşlarımızdan bu kadar olumlu geri dönüş almak bizi projemizle ilgili umutlandırıyor. Kitap bağışlamak isteyen vatandaşlarımızın çağrı merkezimizi arayarak adreslerini vermeleri yeterlidir. Ayaklarına kadar gidip vatandaşımızdan kitaplarını teslim alıyoruz. Ekibimiz teslim aldığı kitapların düzenlemesini gerçekleştirip, Kitap Kafe Kütüphanesi’ne hazır hale getiriyor. Kitap Kafe’yi çok kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Daha önce okuyup araştırma yaptığınız, bugün ise raflarınızda tozlanan kitaplarınıza talibiz” dedi.

