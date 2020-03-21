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Kitap okuma halkalarını online olarak oluşturdular

ORDU HABERLERİ  | 21.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü korana virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerin aksamaması için online olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini askıya almasına rağmen Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerini online sürdürmeye devam ediyor.

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü korana virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerin aksamaması için online olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini askıya almasına rağmen Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerini online sürdürmeye devam ediyor. Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, “Gençlerin eğitimlerine ara verilmesiyle evde kaldıkları süreyi daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamaları için etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Kitap okuma halkaları, karikatür ve mizah, online soru çözümleri, müzik çalışmaları ve diğer çalışmalarımız Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğüne gelmeden etkinlikler devam ediyor. Bütün bu süreçte gerçek yaşamda sosyal mesafeyi koruyan gençlerimiz sosyal medya kanalımızda sosyalleşmeye devam ediyor. Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak her daim gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.
Gerçekleşen faaliyetlere Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başta olmak üzere daire amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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