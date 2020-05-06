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Kitap okuyan 500 çocuğun hediyesi kargoya verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 06.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalan çocuklar için başlattığı ve yoğun talep üzerine 500 kişiye çıkarılan, "Kitap Okuyun Hediyeyi Kapın" isimli kampanyasında, kazanan çocukların hediyeleri sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.Münir Karaloğlu’nun sosyal medya hesaplarından çocuklar için başlattığı kampanya kısa sürede büyük ilgi toplamış ve ilk kampanyada yüzlerce çocuk birkaç saat içerisinde hediyelerini kazanmıştı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun Korona virüsle mücadele sürecinde evde kalan çocuklar için başlattığı ve yoğun talep üzerine 500 kişiye çıkarılan, "Kitap Okuyun Hediyeyi Kapın" isimli kampanyasında, kazanan çocukların hediyeleri sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Münir Karaloğlu’nun sosyal medya hesaplarından çocuklar için başlattığı kampanya kısa sürede büyük ilgi toplamış ve ilk kampanyada yüzlerce çocuk birkaç saat içerisinde hediyelerini kazanmıştı. 23 Nisan haftası dolayısıyla gelen yoğun talep üzerine Vali Münir Karaloğlu, “KitapOkuyunHediyeyiKapın” kampanyasının ikincisini düzenledi. 10 yaş ve altı çocuklar için başlatılan ikinci kampanyada da ilk 500 çocuğa hediyeleri gönderildi.

“Hem eğlenmelerini, hem de doğayı tanımalarını hedefledik”
İlk kampanyada olduğu gibi ikinci kampanyada da çocukların evde kalarak oynayacakları ve aynı zamanda da doğayı tanıyacakları Kuş-Bul Eğitici Oyun Setinin adreslere gönderildiğini belirten Vali Karaloğlu, “Korana virüsle mücadele süresince evde sıkılan çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de doğayı tanımalarına vesile olmayı hedefledik” diye konuştu.

“500 çocuğumuzun hediyelerini de kargoya verdik”
Kısa bir süre içerisinde yoğun bir talep geldiğini ve kampanyayı ikinci defa düzenlediklerini vurgulayan Karaloğlu, “Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Kampanyayı başlattığımız andan itibaren, yüzlerce çocuğumuzdan video geldi ve keyifle oturup hikayelerini dinledik. Bugün itibarı ile 500 çocuğumuzun hediyelerini de kargoya verdik. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız en kısa süre içerisinde adreslerine teslim edecek” dedi.
Vali Karaloğlu, çocuklara hafta içi belirtilen gün ve saatlerde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, sokağa çıkabileceklerini belirten mektubu da kolilere koydu.

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