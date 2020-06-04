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Kitaplar okuyucularla buluştu

ANTALYA HABERLERİ  | 04.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin Meltem ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan kütüphaneleri, ‘yeni normal’e göre yeniden düzenlendi ve okuyucuların hizmetine açtı.Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreli kapatılan kütüphaneleri, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden açtı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Meltem ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan kütüphaneleri, ‘yeni normal’e göre yeniden düzenlendi ve okuyucuların hizmetine açtı.
Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreli kapatılan kütüphaneleri, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden açtı. Meltem Mahallesi’nde bulunan Yazar Mehmet Erdem Dijital Kütüphanesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde mahalleyle aynı adı taşıyan kütüphane, sosyal mesafe kuralları uyarınca yeniden düzenlendi. Masa ve sandalyeler aralarında mesafeler ölçülerek tek tek yerleştirildi ve son olarak belediyenin dezenfekte ekibi kütüphaneleri steril hale getirdi. Gerekli tüm çalışmaların ardından, her iki kütüphanede de yeniden hizmete açıldı. Girişlerde herkesin ateşinin ölçüldüğü ve sınırlı sayıda okuyucunun içeri alındığı Yazar Mehmet Erdem Kütüphanesi ve Cumhuriyet Kütüphanesi 08.30

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13:01
İkindi
16:51
Akşam
20:20
Yatsı
21:55

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Cadde Eczanesi
Muratpasa
Çavdır Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
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