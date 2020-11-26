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Kitaplara uzak kalmış hayatlar sayfalarla buluşacak

ANKARA HABERLERİ  | 26.11.2020 13:18 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, KİDGED iş birliğiyle “Hayat Kütüphanesi” projesini hayata geçireceklerini söyledi.Çoğunluğu eğitim sektöründe olan kadınların bir araya gelerek gönüllülük esası doğrultusunda kurmuş oldukları Kişisel Dönüşüm ve Gelişim Derneği (KİDGED) Yönetim Kurulu üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Kitaplara uzak kalmış hayatlar sayfalarla buluşacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, KİDGED iş birliğiyle “Hayat Kütüphanesi” projesini hayata geçireceklerini söyledi.
Çoğunluğu eğitim sektöründe olan kadınların bir araya gelerek gönüllülük esası doğrultusunda kurmuş oldukları Kişisel Dönüşüm ve Gelişim Derneği (KİDGED) Yönetim Kurulu üyeleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i makamında ziyaret etti. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü gibi anlamlı bir günde gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı KİDGED’e teşekkürlerini sunan Şimşek, “Kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik her türlü desteği biz de destekliyor, atılan her bir adımı takip ediyoruz. Bu doğrultuda KİDGED ve Belediyemiz iş birliğiyle “Hayat Kütüphanesi” projesini hayata geçireceğimizin müjdesini vermek isterim. Hayat kütüphaneleri ile kadın ve çocuklarımızın hayatın içinde duygusal dayanıklılıklarının artmasını, hayatı daha olumlu algılamalarını, değerlerini fark etmelerini ve kendilerini tanıyarak toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasına destek olmalarına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Projemizin, vatandaşlarımıza, dezavantajlı kadın ve çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim” dedi.
İncek Ek Hizmet Binası ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde oluşturulacak "Hayat Kütüphaneleri" ile eğitime ve kitaplara uzak kalmış kadınların kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Şimşek, “Kadın gelişirse dünya değişir düşüncesinden hareketle eğitim ve seminerlerle kadınlarımız ile buluşacağız. Kadınlarımızın kendilerini tanımaları, kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmeleri, aile içi kaliteli iletişimin oluşması, kadının hayat içindeki değerine ve katkısına dair bilinçli farkındalığının gelişmesi için eğitimler sağlayacağız. Bununla birlikte kütüphanemiz içinde kadınlarımız kendileri için hazırlanan seminerlere katılırken; çocuklarımızda hocalarımız eşliğinde akıl ve zekâ oyunları oynayarak, masal ve resim terapi atölyelerinde yerlerini alacaklar. Bu sayede düşence becerileri kazanmaları, sorgu yeteneklerinin gelişmesi, zekâ potansiyellerinin performansa dönüşmesi gibi yetenekleri de kendilerine kazandırmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kitaplara uzak kalmış hayatlar sayfalarla buluşacak

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